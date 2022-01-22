Чиновники разрешили смеяться в ростовских ЗАГСах, но без алкоголя

Молодоженам разрешили смеяться при заключении брака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время торжественного бракосочетания смеяться молодоженам, а также всем гостям разрешается. Такую информацию сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области, отменив свой последний запрет на смех в ЗАГСах области. Но ограничение на распитие алкоголя остается в силе.

«Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет: при проведении церемонии заключения брака формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — отмечается на официальной странице управления в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что во время церемонии заключения брака смеяться и распивать спиртное запрещено, поясняет «Царьград». На регистрации также было запрещено громко говорить, ходить по залу, есть, курить и переставлять предметы мебели и цветочные композиции.

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