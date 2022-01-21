В Тюмени пьяный водитель въехал в пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский водитель днем 22 января сбил женщину с ребенком на улице Советской. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. От удара маму с ребенком раскидало в разные стороны.

«На улице Советской мужчина в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee сбил женщину 1971 года рождения и ее 11-летнюю дочь. Мать с ребенком раскидало в разные стороны. Также машина столкнулась с Kia и Lada Vesta. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина отказался ехать в наркологическое учреждение. Пострадавшая женщина сейчас находится в реанимации, ее дочь госпитализирована.

Ранее женщина и ее сын-подросток погибли в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень из-за подрезавшего их автомобиль тюменца. Сейчас уголовное дело в отношении тюменца передано в суд. По вменяемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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