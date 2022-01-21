В уральской полиции назвали участниц интимной фотосессии на фоне храма «горе-мотыльками» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых оценил скандал с моделями, которые разместили полуобнаженные фотографии напротив храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В разговоре с URA.RU он назвали их «горе-мотыльками, не знавшими родительского ремня».

«Горе-мотыльки, вероятно, живут по принципу: хорошими делами прославиться нельзя. Жаль, что в детстве они, скорее всего, не знали хорошего родительского ремня. Отсюда и результат. Возможно, им нее дают покоя печальная слава скандальных так называемых Pussy или ловца покемонов. Не нужно путать демократию и свободу слова с анархией», — сказал он в разговоре с URA.RU.

При этом основатель федеральной сети RentHouse, в апартаментах которых были сделаны фото, Дмитрий Шабалкин в разговоре с URA.RU заявил, что давал показания по этому делу. «Вчера давал показания в МВД», — сказал он. Корреспондент URA.RU отправлял сообщение Ангелине Кузнецовой с просьбой прокомментировать претензию в ее адрес. На момент публикации новости ответа не было.

Ранее Шабалкин говорил, что девушки уже внесены в «черный список» компании и отныне не смогут стать гостями их сети. «Она оскорбила чувства верующих, разместив полуголый снимок напротив Храма в Великий праздник Крещение Господне. Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией», — рассказал Дмитрий.

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