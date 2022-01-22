22 января 2022

New York Times: НАТО нужно отложить вступление Украины на 25 лет

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Вступление в Североатлантический альянс — устаревшие методы США Фото:
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Переговоры России и НАТО

Соединенные Штаты Америки должны на 25 лет отказаться от идеи вступления Украины в Североатлантический альянс, потому что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Об этом пишет издание The New York Times.

«Попытка вывести Украину из орбиты РФ, приоткрытая дверь для украинцев, предпочитавших союзы, ориентированные на Запад [НАТО], была глупым чрезмерным обязательством. Членство Украины в НАТО — это анахронизм, артефакт периода после окончания „холодной войны“. И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи [вступления Украины в НАТО], идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет, кажется очень разумной», — говорится в тексте статьи.

Москва выступает против расширения блока на восток. В свою очередь, Североатлантический альянс так не считает: представители НАТО убеждены, что только страна, желающая вступить в организацию, должна принимать решение.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинское руководство продолжает игнорировать Минские соглашения, а НАТО ведет агрессивную политику — это может обернуться трагедией, пишут Дни.ру. По его мнению, НАТО хочет оккупировать Украину.

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Соединенные Штаты Америки должны на 25 лет отказаться от идеи вступления Украины в Североатлантический альянс, потому что вступление страны в НАТО является устаревшим оружием времен холодной войны. Об этом пишет издание The New York Times. «Попытка вывести Украину из орбиты РФ, приоткрытая дверь для украинцев, предпочитавших союзы, ориентированные на Запад [НАТО], была глупым чрезмерным обязательством. Членство Украины в НАТО — это анахронизм, артефакт периода после окончания „холодной войны“. И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи [вступления Украины в НАТО], идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет, кажется очень разумной», — говорится в тексте статьи. Москва выступает против расширения блока на восток. В свою очередь, Североатлантический альянс так не считает: представители НАТО убеждены, что только страна, желающая вступить в организацию, должна принимать решение. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинское руководство продолжает игнорировать Минские соглашения, а НАТО ведет агрессивную политику — это может обернуться трагедией, пишут Дни.ру. По его мнению, НАТО хочет оккупировать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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