Госдума приступит к обсуждению идеи о признании Донбасса. «НАТО хочет оккупировать Украину»

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин дал старт обсуждению вопроса о признании ЛНР и ДНР Фото:
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Война на Украине

Депутаты Госдумы РФ на следующей неделе начнут обсуждение документа об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перед вынесением вопроса на пленарное заседание состоится ряд консультаций.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в Telegram.

Председатель Госдумы напомнил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект постановления, предложенный КПРФ, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полное присоединение Украины к РФ. «Думаю, депутатов от „Единой России“ также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил Володин. По его мнению, Киев игнорирует Минские соглашения, «НАТО хочет оккупировать Украину».

Проект постановления, посвященный признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, депутаты от КПРФ внесли 19 января. Коммунисты считают, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины.

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Депутаты Госдумы РФ на следующей неделе начнут обсуждение документа об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перед вынесением вопроса на пленарное заседание состоится ряд консультаций. «Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в Telegram. Председатель Госдумы напомнил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект постановления, предложенный КПРФ, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полное присоединение Украины к РФ. «Думаю, депутатов от „Единой России“ также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил Володин. По его мнению, Киев игнорирует Минские соглашения, «НАТО хочет оккупировать Украину». Проект постановления, посвященный признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, депутаты от КПРФ внесли 19 января. Коммунисты считают, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины.
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