Депутаты Госдумы РФ на следующей неделе начнут обсуждение документа об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перед вынесением вопроса на пленарное заседание состоится ряд консультаций.
«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в Telegram.
Председатель Госдумы напомнил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект постановления, предложенный КПРФ, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полное присоединение Украины к РФ. «Думаю, депутатов от „Единой России“ также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил Володин. По его мнению, Киев игнорирует Минские соглашения, «НАТО хочет оккупировать Украину».
Проект постановления, посвященный признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, депутаты от КПРФ внесли 19 января. Коммунисты считают, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины.
Депутаты Госдумы РФ на следующей неделе начнут обсуждение документа об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перед вынесением вопроса на пленарное заседание состоится ряд консультаций. «Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в Telegram. Председатель Госдумы напомнил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект постановления, предложенный КПРФ, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полное присоединение Украины к РФ. «Думаю, депутатов от „Единой России“ также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил Володин. По его мнению, Киев игнорирует Минские соглашения, «НАТО хочет оккупировать Украину». Проект постановления, посвященный признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, депутаты от КПРФ внесли 19 января. Коммунисты считают, что это поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины.