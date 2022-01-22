22 января 2022

На Украине признали бессилие перед «Северным потоком — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Депутат Рады Кучеренко признал неспособность Киева заблокировать «Северный поток — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Правительство Украины не способно заблокировать сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батьковщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода, передает Life. Об участии Украины в сертификации «Северного потока — 2» неоднократно заявлял глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Я вам открою тайну: мы не принимаем участия. Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить. Может, один раз, может, два», — сказал политик в эфире телеканала «Наш».

По его словам, «Нафтогаз» вместо увеличения добычи украинского голубого топлива пытается «нивелировать» свои провалы. «Им необходима вечная борьба. Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват», — подытожил он.

Ранее в администрации президента США выступили против новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Американское издание Politico сообщает, что демократы в сенате США также не поддерживают идею Круза и Шумера о новых санкциях против российского газопровода. При этом 60% жителей Германии поддерживают запуск «Северного потока — 2».

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Правительство Украины не способно заблокировать сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батьковщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода, передает Life. Об участии Украины в сертификации «Северного потока — 2» неоднократно заявлял глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Я вам открою тайну: мы не принимаем участия. Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить. Может, один раз, может, два», — сказал политик в эфире телеканала «Наш». По его словам, «Нафтогаз» вместо увеличения добычи украинского голубого топлива пытается «нивелировать» свои провалы. «Им необходима вечная борьба. Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват», — подытожил он. Ранее в администрации президента США выступили против новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Американское издание Politico сообщает, что демократы в сенате США также не поддерживают идею Круза и Шумера о новых санкциях против российского газопровода. При этом 60% жителей Германии поддерживают запуск «Северного потока — 2».
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