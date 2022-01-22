Врач назвал способ определить «Омикрон» без специального теста

Доктор назвал основной симптом, позволяющий определить COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Симптомами заражения омикрон-штаммом коронавируса является кашель, заложенность носа, насморк и усталость. Об этом заявила специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации Кэтрин Полинг.

«Кашель, заложенность носа, насморк и усталость, по-видимому, являются характерными симптомами варианта „Омикрон“. Однако, в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — заявила Кэтрин Полинг, передает NBC Chicago.

Ранее генетик заявил, что приобретенный иммунитет от «Омикрона» не защитит от других штаммов коронавируса. Кроме того, после перенесения болезни этого штамма могут обостриться кожные заболевания. При этом во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новая мутация наносит наиболее сильный удар по тем, кто не прошел вакцинацию, и пожилым. Такую информацию приводит РАПСИ.

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