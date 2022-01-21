Новая мутация коронавирусной инфекции — «Омикрон» не защитит переболевших от других штаммов. Кроме того, на омикрон-штамме пандемия не закончится. Такой информацией поделился основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
«Иммунитет после перенесенного „Омикрона“ плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после „Дельты“ все-таки немного защищают от „Омикрона“, а антитела после „Омикрона“ на „Дельту“ влияют очень слабо. Это говорит о том, что „Омикрон“ не станет спасением и концом пандемии», — отметил эксперт в беседе с ТАСС, приводя в пример недавнее исследование на эту тему.
Новый штамм был обнаружен на юге Африки и стремительно распространился по всему миру за несколько недель, напоминают «Невские новости». У подхвативших «Омикрон» больных наблюдаются насморк и чихание, у них болят голова и горло. Заболевание сопровождается ощущением усталости, приводит «Царьград» наблюдения медиков. Кроме того, после перенесения болезни могут обостриться кожные заболевания.
Новая мутация коронавирусной инфекции — «Омикрон» не защитит переболевших от других штаммов. Кроме того, на омикрон-штамме пандемия не закончится. Такой информацией поделился основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «Иммунитет после перенесенного „Омикрона“ плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после „Дельты“ все-таки немного защищают от „Омикрона“, а антитела после „Омикрона“ на „Дельту“ влияют очень слабо. Это говорит о том, что „Омикрон“ не станет спасением и концом пандемии», — отметил эксперт в беседе с ТАСС, приводя в пример недавнее исследование на эту тему. Новый штамм был обнаружен на юге Африки и стремительно распространился по всему миру за несколько недель, напоминают «Невские новости». У подхвативших «Омикрон» больных наблюдаются насморк и чихание, у них болят голова и горло. Заболевание сопровождается ощущением усталости, приводит «Царьград» наблюдения медиков. Кроме того, после перенесения болезни могут обостриться кожные заболевания.