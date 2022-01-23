В горах Крыма массово травмируются туристы

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, летний отдых, экскурсии, туризм, горы, Ай-Петри
На горной вершине Ай-Петри выпало максимальное количество осадков Фото:

После выпадения снега в горах Крыма массово травмировались туристы. Во время отдыха в субботу пострадал 21 человек. Об этом сообщил глава ГУ МЧС региона Сергей Садаклиев.

«В основном это травмы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины. На местах, наиболее подверженных снежным заносам, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, в готовности находятся силы и средства аэромобильной группировки Главного управления МЧС», — заявил Сергей Садаклиев. Его слова передает РИА «Новости».

После выпадения снега спасатели 21 раз оказывали помощь пострадавшим. За сутки сотрудники МЧС шесть раз выезжали на вызовы к травмировавшимся при катании на склонах. Во время снегопада заблудились два человека, но их оперативно нашли спасатели.

Максимальное количество осадков выпало на горной вершине Ай-Петри и Ангарском перевале. Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном снегопаде на юге России. В Краснодаре рекорд впервые за всю метеоисторию выпал 41 см снега, сообщил он. В ближайшие сутки снегопад на юге России ослабеет, но продолжится.

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После выпадения снега в горах Крыма массово травмировались туристы. Во время отдыха в субботу пострадал 21 человек. Об этом сообщил глава ГУ МЧС региона Сергей Садаклиев. «В основном это травмы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины. На местах, наиболее подверженных снежным заносам, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, в готовности находятся силы и средства аэромобильной группировки Главного управления МЧС», — заявил Сергей Садаклиев. Его слова передает РИА «Новости». После выпадения снега спасатели 21 раз оказывали помощь пострадавшим. За сутки сотрудники МЧС шесть раз выезжали на вызовы к травмировавшимся при катании на склонах. Во время снегопада заблудились два человека, но их оперативно нашли спасатели. Максимальное количество осадков выпало на горной вершине Ай-Петри и Ангарском перевале. Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномальном снегопаде на юге России. В Краснодаре рекорд впервые за всю метеоисторию выпал 41 см снега, сообщил он. В ближайшие сутки снегопад на юге России ослабеет, но продолжится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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