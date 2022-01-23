Синоптик Тишковец заявил об аномальном снеге в регионах России. Скрин

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В России наблюдается аномальное выпадение снега Фото:

В некоторых регионах России наблюдаются рекорды по высоте снежного покрова. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Россия, занесенная аномальным снегом. На карте — фактическая высота снежного покрова в сантиметрах. В Москве сугробы в 1,5 [раза] выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра», — отметил он в своем instagram-канале.

Синоптик также рассказал, что в Краснодаре выпал 41 см снега. Это является новым рекордом «за всю метеоисторию». Прошлый рекорд составил 40 сантиметров. Кроме того, в ответ на вопросы подписчиков, касающиеся погоды в феврале, Тишковец написал, что об этом будет известно в конце января.

Ранее специалист предупреждал об аномальных морозах с ледяными иглами. Такое явление появляется на улице из-за замерзания пара.

Россию занесло снегом

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В некоторых регионах России наблюдаются рекорды по высоте снежного покрова. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Россия, занесенная аномальным снегом. На карте — фактическая высота снежного покрова в сантиметрах. В Москве сугробы в 1,5 [раза] выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра», — отметил он в своем instagram-канале. Синоптик также рассказал, что в Краснодаре выпал 41 см снега. Это является новым рекордом «за всю метеоисторию». Прошлый рекорд составил 40 сантиметров. Кроме того, в ответ на вопросы подписчиков, касающиеся погоды в феврале, Тишковец написал, что об этом будет известно в конце января. Ранее специалист предупреждал об аномальных морозах с ледяными иглами. Такое явление появляется на улице из-за замерзания пара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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