Доктор наук назвал отличия симптомов COVID у детей и взрослых

Проявления коронавируса у взрослых отличаются от симптомов у детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клинические проявления штамма коронавируса «Омикрон» у детей могут быть гораздо шире, чем у взрослых. Об этом URA.RU сообщил главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«У взрослых при инфицировании вариантом „Омикрон“ среди всех симптомов превалируют боли в горле и насморк. Также может наблюдаться некоторое повышение температуры, дискомфорт в носоглотке и кашель. Однако у детей до трех лет болезнь сопровождается общим интоксикационным синдромом. Могут присутствовать не только местные катаральные явления, но и общая интоксикация — слабость, вялость, нарушение аппетита, кожная сыпь, нарушение стула, температурная реакция. В тяжелых случаях развивается бронхиолит. Таким образом, получается, что у детей клинические проявления могут быть шире всего», — сказал Сергей Токарев.

Есть мнение, что «Омикрон» чаще поражает детей, чем предыдущие штаммы коронавируса, отметил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Мне кажется, что это связано с тем, что „Омикрон“ чаще заражает вообще всех. Он гораздо заразнее. В процентном соотношении детей не стало больше, а по количеству, конечно, стало», — объяснил специалист. Собеседник агентства сообщил, что у всех вариантов коронавируса очень широкий спектр симптомов и поэтому определить только по ним, заражены вы «Омикроном» или нет, практически невозможно.

При первых признаках заболевания омикрон-штаммом необходимо незамедлительно начать лечение, предупредил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков. Он рекомендовал использовать противовирусные препараты и лекарства, снимающие основные симптомы: кашель, першение в горле, заложенность носа.

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