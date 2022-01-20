Россиянам рассказали, что делать при первых признаках «Омикрона»

Главный оториноларинголог Москвы советует противовирусные препараты при признаках «Омикрона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При первых признаках заболевания омикрон-штаммом коронавируса необходимо незамедлительно начать лечение. Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков советует использовать противовирусные препараты и лекарства, снимающие основные симптомы: кашель, першение в горле, заложенность носа.

«Для снятия воспаления в горле использовать антисептические растворы, по четыре-пять раз в день полоскать ими горло. Для снижения боли можно применять таблетки или спреи с анестетиком не чаще двух-трех раз в день. Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа», — приводит советы врача argumenti.ru.

По словам Крюкова, при ОРВИ и «Омикроне» не стоит прибегать к антибиотикам. Он также отметил, что облегчит течение болезни проветривание и увлажнение помещения. Ранее URA.RU рассказывало, что при первых признаках заболевания врачи советуют сдать ПЦР-тест, чтобы определить эффективную стратегию лечения. После контакта с зараженным медики предлагают в качестве профилактики принимать витамины.

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