В Тюменской области назвали лидера по строительству жилья

24 января 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сейчас застройщик возводит 318 тысяч кв. м. жилья Фото: пресс-служба «Страны Девелопмент» Портал ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков) назвал лидера по объему текущего строительства жилья в Тюменской области за 2021 год. Возглавила рейтинг компания «Страна Девелопмент». Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, на данный момент девелопер возводит в регионе 318 тысяч кв. м. жилья. «ГК „Страна Девелопмент“ активно вводит объемы готовых жилых объектов. За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 151 тыс. кв. м. жилья. В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий. Более 2500 семей получили ключи от своих квартир», — заявили в пресс-службе компании. На данный момент девелопер возводит четыре проекта в Тюмени. В микрорайоне «Звездный» уже живут четыре тысячи семей, в микроквартале «Колумб» возведены пять домов переменной этажности. Также в центре города расположился ЖК «Сердце Сибири». Сейчас компания приступила к строительству цифрового ЖК «Домашний». Общая площадь проекта составит более 300 квадратных метров. «Каждый наш проект отличается использованием передовых умных технологий и продуманными решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность резидентов: системой „умный дом“, закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями», — резюмировали в пресс-службе «Страны Девелопмент». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Портал ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков) назвал лидера по объему текущего строительства жилья в Тюменской области за 2021 год. Возглавила рейтинг компания «Страна Девелопмент». Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, на данный момент девелопер возводит в регионе 318 тысяч кв. м. жилья. «ГК „Страна Девелопмент“ активно вводит объемы готовых жилых объектов. За 2021 год компания осуществила в Тюмени ввод более 151 тыс. кв. м. жилья. В рамках реализации проектов было благоустроено 166 тыс. кв. м придомовых территорий. Более 2500 семей получили ключи от своих квартир», — заявили в пресс-службе компании. На данный момент девелопер возводит четыре проекта в Тюмени. В микрорайоне «Звездный» уже живут четыре тысячи семей, в микроквартале «Колумб» возведены пять домов переменной этажности. Также в центре города расположился ЖК «Сердце Сибири». Сейчас компания приступила к строительству цифрового ЖК «Домашний». Общая площадь проекта составит более 300 квадратных метров. «Каждый наш проект отличается использованием передовых умных технологий и продуманными решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность резидентов: системой „умный дом“, закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями», — резюмировали в пресс-службе «Страны Девелопмент».