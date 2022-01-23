Президент Армении подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
Армен Саркисян покинул пост президента Армении Фото:

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он возглавлял страну с 2018 года.

«У президента нет инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для время. Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — приводятся слова Саркисяна на сайте главы государства.

Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года. Политик имеет образование ученого. Был автором многочисленных работ в областях физики, астрофизики и других дисциплин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он возглавлял страну с 2018 года. «У президента нет инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для время. Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — приводятся слова Саркисяна на сайте главы государства. Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года. Политик имеет образование ученого. Был автором многочисленных работ в областях физики, астрофизики и других дисциплин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...