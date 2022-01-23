Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он возглавлял страну с 2018 года.
«У президента нет инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для время. Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — приводятся слова Саркисяна на сайте главы государства.
Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года. Политик имеет образование ученого. Был автором многочисленных работ в областях физики, астрофизики и других дисциплин.
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он возглавлял страну с 2018 года. «У президента нет инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для время. Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — приводятся слова Саркисяна на сайте главы государства. Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года. Политик имеет образование ученого. Был автором многочисленных работ в областях физики, астрофизики и других дисциплин.