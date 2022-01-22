22 января 2022
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Дума в Пермском крае ограничит себя в публичности

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Заседание городской думы. Пермь, тишина, сотовый телефон, звонок запрещен, беззвучный режим
Участникам заседаний гордумы запретят пользоваться средствами связи, а также вести фото и видеосъемку Фото:

Заседания Березниковской городской думы (Пермский край) станут менее открытыми широкой общественности. Это следует из изменений, которые вносятся в регламент представительного органа. Проект решения опубликован на сайте гордумы. В нем, в частности, говорится, что гражданам, присутствующими на открытых заседаниях гордумы, запретят вести фото и видеосъемку, а также пользоваться средствами связи.

«В зале заседания фото и киносъемка, аудио и видеозапись может вестись только по предварительному согласованию с председателем городской думы. Использование гражданами и представителями организаций, присутствующими на заседании городской думы, фото, кино и видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации не допускается», — указано в проекте решения.

Аналогичную технику запретят использовать всем без исключения участникам закрытых заседаний думы. В предыдущей редакции (от 27.12.2005 года) регламент Березниковской гордумы не предусматривал подобных ограничений.

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Заседания Березниковской городской думы (Пермский край) станут менее открытыми широкой общественности. Это следует из изменений, которые вносятся в регламент представительного органа. Проект решения опубликован на сайте гордумы. В нем, в частности, говорится, что гражданам, присутствующими на открытых заседаниях гордумы, запретят вести фото и видеосъемку, а также пользоваться средствами связи. «В зале заседания фото и киносъемка, аудио и видеозапись может вестись только по предварительному согласованию с председателем городской думы. Использование гражданами и представителями организаций, присутствующими на заседании городской думы, фото, кино и видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации не допускается», — указано в проекте решения. Аналогичную технику запретят использовать всем без исключения участникам закрытых заседаний думы. В предыдущей редакции (от 27.12.2005 года) регламент Березниковской гордумы не предусматривал подобных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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