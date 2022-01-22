Дума в Пермском крае ограничит себя в публичности

24 января 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Участникам заседаний гордумы запретят пользоваться средствами связи, а также вести фото и видеосъемку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Заседания Березниковской городской думы (Пермский край) станут менее открытыми широкой общественности. Это следует из изменений, которые вносятся в регламент представительного органа. Проект решения опубликован на сайте гордумы. В нем, в частности, говорится, что гражданам, присутствующими на открытых заседаниях гордумы, запретят вести фото и видеосъемку, а также пользоваться средствами связи. «В зале заседания фото и киносъемка, аудио и видеозапись может вестись только по предварительному согласованию с председателем городской думы. Использование гражданами и представителями организаций, присутствующими на заседании городской думы, фото, кино и видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации не допускается», — указано в проекте решения. Аналогичную технику запретят использовать всем без исключения участникам закрытых заседаний думы. В предыдущей редакции (от 27.12.2005 года) регламент Березниковской гордумы не предусматривал подобных ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заседания Березниковской городской думы (Пермский край) станут менее открытыми широкой общественности. Это следует из изменений, которые вносятся в регламент представительного органа. Проект решения опубликован на сайте гордумы. В нем, в частности, говорится, что гражданам, присутствующими на открытых заседаниях гордумы, запретят вести фото и видеосъемку, а также пользоваться средствами связи. «В зале заседания фото и киносъемка, аудио и видеозапись может вестись только по предварительному согласованию с председателем городской думы. Использование гражданами и представителями организаций, присутствующими на заседании городской думы, фото, кино и видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации не допускается», — указано в проекте решения. Аналогичную технику запретят использовать всем без исключения участникам закрытых заседаний думы. В предыдущей редакции (от 27.12.2005 года) регламент Березниковской гордумы не предусматривал подобных ограничений.