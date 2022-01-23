Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву

Исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабиб Шарипов) запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение LRT.
«Департамент миграции Литвы внес Хабиба Шарипова и Наташу Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в Литву», — сообщает LRT. Отмечается, что запрет введен из-за выступлений артистов в Крыму. Концерты исполнителей в Литве отменны.
Сообщается, что с данной инициативой выступили председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и его коллега. Они обратились в министерство иностранных дел Литвы. «Возможно, через несколько минут начнутся прямые военные действия против наших друзей на Украине. Такие концерты — полное недоразумение», — цитирует LRT комментарий Касчюнаса.
Ранее по той же причине въезд в страну был запрещен российским певцам Олегу Газманову, Григорию Лепсверидзе (Григорий Лепс) и Филиппу Киркорову. Киркоров обжаловал решение, однако проиграл суд.
Исполнителям Наташе Королевой и Хабибу (Хабиб Шарипов) запретили въезд в Литву до 21 января 2027 года. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение LRT. «Департамент миграции Литвы внес Хабиба Шарипова и Наташу Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в Литву», — сообщает LRT. Отмечается, что запрет введен из-за выступлений артистов в Крыму. Концерты исполнителей в Литве отменны. Сообщается, что с данной инициативой выступили председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и его коллега. Они обратились в министерство иностранных дел Литвы. «Возможно, через несколько минут начнутся прямые военные действия против наших друзей на Украине. Такие концерты — полное недоразумение», — цитирует LRT комментарий Касчюнаса. Ранее по той же причине въезд в страну был запрещен российским певцам Олегу Газманову, Григорию Лепсверидзе (Григорий Лепс) и Филиппу Киркорову. Киркоров обжаловал решение, однако проиграл суд.