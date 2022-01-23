Захарова: РФ ждет от США ответа на тему вступления Украины в НАТО

24 января 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что Россия ждет от США письменных ответов по поводу гарантий безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО В Москве ждут письменный ответ от США по поводу одного из пунктов гарантий безопасности, из которого следует, что для Москвы будет достаточно, если Вашингтон не станет высказываться за членство Киева в Альянсе. Об этом сообщила российский государственный служащий, дипломат, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях. Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом. Она проведена, несмотря на графики, на массу рабочих моментов. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — доложила «Известиям» Мария Захарова. По ее словам, прошедшая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена проходила по инициативе США. Она рассказала, что когда подошла в Женеве к местным журналистам и на вопрос: «Чего Россия ожидает от встречи?» она ответила, что встречу запросили американцы, те услышав это, сильно удивились. «Вот такой вот уровень, такая игра», — заключила она. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия не может гарантировать нерасширение НАТО. Шольц заявил, что не понимает, к чему такое требование выдвигает Россия, особенно против вступления Украины в альянс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве ждут письменный ответ от США по поводу одного из пунктов гарантий безопасности, из которого следует, что для Москвы будет достаточно, если Вашингтон не станет высказываться за членство Киева в Альянсе. Об этом сообщила российский государственный служащий, дипломат, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях. Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом. Она проведена, несмотря на графики, на массу рабочих моментов. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — доложила «Известиям» Мария Захарова. По ее словам, прошедшая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена проходила по инициативе США. Она рассказала, что когда подошла в Женеве к местным журналистам и на вопрос: «Чего Россия ожидает от встречи?» она ответила, что встречу запросили американцы, те услышав это, сильно удивились. «Вот такой вот уровень, такая игра», — заключила она. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия не может гарантировать нерасширение НАТО. Шольц заявил, что не понимает, к чему такое требование выдвигает Россия, особенно против вступления Украины в альянс.