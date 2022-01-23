Канцлер Германии: гарантий нерасширения НАТО нет

Германия не может гарантировать нерасширение НАТО, хотя вопрос вступления других стран в альянс пока не обсуждается. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС.
Россия предложила НАТО соглашение по безопасности. Москва не хочет, чтобы альянс расширялся на восток. Также РФ выступила против включения Украины в НАТО. В Североатлантическом альянсе отказались идти на компромисс по вопросу расширения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова к переговорам с Россией.
Германия не может гарантировать нерасширение НАТО, хотя вопрос вступления других стран в альянс пока не обсуждается. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС. Россия предложила НАТО соглашение по безопасности. Москва не хочет, чтобы альянс расширялся на восток. Также РФ выступила против включения Украины в НАТО. В Североатлантическом альянсе отказались идти на компромисс по вопросу расширения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова к переговорам с Россией.