Канцлер Германии: гарантий нерасширения НАТО нет

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Россия требует от НАТО не принимать в альянс страны Восточной Европы Фото:
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Переговоры России и НАТО

Германия не может гарантировать нерасширение НАТО, хотя вопрос вступления других стран в альянс пока не обсуждается. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

Россия предложила НАТО соглашение по безопасности. Москва не хочет, чтобы альянс расширялся на восток. Также РФ выступила против включения Украины в НАТО. В Североатлантическом альянсе отказались идти на компромисс по вопросу расширения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова к переговорам с Россией.

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Германия не может гарантировать нерасширение НАТО, хотя вопрос вступления других стран в альянс пока не обсуждается. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС. Россия предложила НАТО соглашение по безопасности. Москва не хочет, чтобы альянс расширялся на восток. Также РФ выступила против включения Украины в НАТО. В Североатлантическом альянсе отказались идти на компромисс по вопросу расширения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что организация готова к переговорам с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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