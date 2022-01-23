Врач раскрыла эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

24 января 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

«Спутник V» способствует выработке антител разного типа и потому обеспечивает лучший иммунный ответ на «Омикрон», чем зарубежные вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская вакцина «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма по сравнению с иностранными аналогами по причине отличной от них конфигурации, что способствует появлению в организме антител различного типа. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «В конфигурацию S-белка трех вакцин, которые применяются сейчас на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается „попросту зажат в определенной конфигурации“. S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится — „перед слиянием и после слияния“ с рецептором. Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации „перед слиянием“. „Антитела могут вырабатываться только на нее“», — передает заявление эксперта ТАСС. В конфигурацию российской вакцины «Спутник V» подобные изменения внесены не были, поэтому антиген «продолжает переходить из одной конформации в другую», сообщила Баранова. Таким образом, процесс выработки антител может проходить более разнообразно, появляются различные их типы. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская вакцина «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма по сравнению с иностранными аналогами по причине отличной от них конфигурации, что способствует появлению в организме антител различного типа. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «В конфигурацию S-белка трех вакцин, которые применяются сейчас на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается „попросту зажат в определенной конфигурации“. S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится — „перед слиянием и после слияния“ с рецептором. Таким образом, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации „перед слиянием“. „Антитела могут вырабатываться только на нее“», — передает заявление эксперта ТАСС. В конфигурацию российской вакцины «Спутник V» подобные изменения внесены не были, поэтому антиген «продолжает переходить из одной конформации в другую», сообщила Баранова. Таким образом, процесс выработки антител может проходить более разнообразно, появляются различные их типы. В случае с омикрон-штаммом, который способен уходить от иммунного ответа, чем больше антител «облепляют» белок, тем лучше.