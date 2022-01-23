Производители предупредили россиян о росте цен на мясо. Причины, сроки и риски

24 января 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Изменения на рынке могут привести к ухудшению качества мяса и росту цен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на мясо птицы в РФ могут вырасти уже к концу января в связи с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из ряда стран Евросоюза. Это привело к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции. «Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В „Траст-Птицеводческие активы“ согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6—8 руб. за 1 кг», — сообщает « Коммерсантъ », ссылаясь на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева. Отмечается, что вследствие закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го цены на данную продукцию превысили 40 рублей за штуку, в то время как стандартная стоимость составляет около 20 рублей. Спрос на инкубационные яйца в РФ превышает предложение примерно на 30%, а бройлерные птицефабрики уже начинают ощущать дефицит продукта, сообщает издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на мясо птицы в РФ могут вырасти уже к концу января в связи с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из ряда стран Евросоюза. Это привело к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции. «Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В „Траст-Птицеводческие активы“ согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6—8 руб. за 1 кг», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева. Отмечается, что вследствие закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го цены на данную продукцию превысили 40 рублей за штуку, в то время как стандартная стоимость составляет около 20 рублей. Спрос на инкубационные яйца в РФ превышает предложение примерно на 30%, а бройлерные птицефабрики уже начинают ощущать дефицит продукта, сообщает издание.