Цены на мясо птицы в РФ могут вырасти уже к концу января в связи с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из ряда стран Евросоюза. Это привело к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции.
«Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В „Траст-Птицеводческие активы“ согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6—8 руб. за 1 кг», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева.
Отмечается, что вследствие закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го цены на данную продукцию превысили 40 рублей за штуку, в то время как стандартная стоимость составляет около 20 рублей. Спрос на инкубационные яйца в РФ превышает предложение примерно на 30%, а бройлерные птицефабрики уже начинают ощущать дефицит продукта, сообщает издание.
Цены на мясо птицы в РФ могут вырасти уже к концу января в связи с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из ряда стран Евросоюза. Это привело к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции. «Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В „Траст-Птицеводческие активы“ согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6—8 руб. за 1 кг», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева. Отмечается, что вследствие закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года — начале 2022-го цены на данную продукцию превысили 40 рублей за штуку, в то время как стандартная стоимость составляет около 20 рублей. Спрос на инкубационные яйца в РФ превышает предложение примерно на 30%, а бройлерные птицефабрики уже начинают ощущать дефицит продукта, сообщает издание.