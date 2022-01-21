21 января 2022

Американский постпред в ООН: США готовы к войне с Россией

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Линда Томас-Гринфилд заявила, что надеется на мирное решение ситуации с Россией Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью для Jurnal TV.

«Абсолютно. Мы указали, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий, в том числе силовое противостояние», — сказала Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос журналиста о военных контрмерах по борьбе с Россией.

Она выразила надежду на то, что Россия не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. В любом случае США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. В Госдепе США заявили, что Россия запланировала совместные военные учения с Белоруссией для того, чтобы внезапно напасть на Украину. Американцы в Twitter заявили, что у США нет шансов в войне с РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность полномасштабной войны.

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США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью для Jurnal TV. «Абсолютно. Мы указали, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий, в том числе силовое противостояние», — сказала Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос журналиста о военных контрмерах по борьбе с Россией. Она выразила надежду на то, что Россия не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится. В любом случае США рассматривают все возможные варианты решения конфликта, резюмировала дипломат. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. В Госдепе США заявили, что Россия запланировала совместные военные учения с Белоруссией для того, чтобы внезапно напасть на Украину. Американцы в Twitter заявили, что у США нет шансов в войне с РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков исключил возможность полномасштабной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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