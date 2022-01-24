В России госпитализировали 5 970 человек с COVID за сутки

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 5 970 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
«По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки: количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек», — передает оперштаб.
Всего подвержено 65 109 случаев COVID за сутки. От инфекции скончались 655 пациентов. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 64 регионах России.
Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область — плюс 7 056 заболевших.
Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1 142 заболевших. В Пермском крае — 916, в Челябинской области — 552, в Свердловской области — 883 и в Тюменской области — 405. В ЯНАО — 571 новый случай заражения, в Курганской области — 104.
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 5 970 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки: количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек», — передает оперштаб. Всего подвержено 65 109 случаев COVID за сутки. От инфекции скончались 655 пациентов. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 64 регионах России. Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область — плюс 7 056 заболевших. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1 142 заболевших. В Пермском крае — 916, в Челябинской области — 552, в Свердловской области — 883 и в Тюменской области — 405. В ЯНАО — 571 новый случай заражения, в Курганской области — 104.