В России госпитализировали 5 970 человек с COVID за сутки

24 января 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

В России за сутки коронавирус подтвержден у 65 109 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 5 970 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки: количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек», — передает оперштаб. Всего подвержено 65 109 случаев COVID за сутки. От инфекции скончались 655 пациентов. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 64 регионах России. Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область — плюс 7 056 заболевших. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1 142 заболевших. В Пермском крае — 916, в Челябинской области — 552, в Свердловской области — 883 и в Тюменской области — 405. В ЯНАО — 571 новый случай заражения, в Курганской области — 104. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 5 970 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки: количество госпитализаций составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек», — передает оперштаб. Всего подвержено 65 109 случаев COVID за сутки. От инфекции скончались 655 пациентов. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 64 регионах России. Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область — плюс 7 056 заболевших. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1 142 заболевших. В Пермском крае — 916, в Челябинской области — 552, в Свердловской области — 883 и в Тюменской области — 405. В ЯНАО — 571 новый случай заражения, в Курганской области — 104.