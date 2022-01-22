Власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти ХМАО до 28 февраля продлили действующие ковидные ограничения, а также ввели новые. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в регионе во время пандемии.

В ХМАО запрещено:

Отдельно в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске и Ханты-Мансийске ученикам запрещено очно посещать школы, вузы, сузы, а также организации дополнительного образования. С 25 января по 8 февраля в этих муниципалитетах занятия будут проходить в формате онлайн.

Работодателям запрещено допускать на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, без отрицательного результата ПЦР-теста.

Также не допускается посещать без QR-кода места торговли, заведения общепита, учреждения культуры, спорта. В том числе кинотеатры.

Без QR-кода запрещено посещать спортивные учреждения, организации допобразования, ледовые арены, бассейны, фитнес-клубы, СПА-салоны. Эти же заведения разрешено посещать жителям, которые переболели коронавирусом и имеют этому подтверждение.

Запрещено работать детским развлекательным центрам и детским игровым комнатам, а также развлекательным и досуговым заведениям, в том числе находящимся на территории торговых центров. Вместе с этим запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

В заведениях общепита запрещено проводить торжественные и досуговые мероприятия с массовым участием граждан.

При регистрации брака запрещено присутствие одновременно более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа.

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Провожающие не могут находиться в аэропортах ХМАО более двух часов.

Организациям запрещено оказывать услуги по курению кальяна.

Разрешено:

В ХМАО посетители могут потребовать показать свой QR-код сотрудников магазинов, торговых точек, а также сотрудников предприятий по оказанию услуг.

На территории региона разрешено посещать отделения МФЦ, аптеки, магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости без QR-кода.

Разрешено проведение спектаклей и концертов в закрытых залах с наполняемостью до 50%. Работают театры, музеи, галереи и библиотекам. В них допускаются совершеннолетние жители региона по QR-коду или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.

В ХМАО разрешено проводить соревнования только межрегионального, всероссийского и международного уровня. Это возможно при наполняемости зрительного зала не более чем на 50%.

Власти ХМАО рекомендуют:

Оказывать содействие в добровольной вакцинации детей в возрасте с 12 лет против коронавируса.

Жителям старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом покидать место жительства без необходимости.

Работодателям перевести 60% сотрудников на дистанционный режим.

Муниципальным властям рекомендовано отменить проведение выездных свадебных церемоний.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации детей в возрасте 12-17 лет от коронавируса. Всего в регион пришло 1 200 доз препарата, вакцинация начнется в Сургуте.