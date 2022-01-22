Депутат Анастасия Романович подарила кружки участникам соревнований по тхэквондо (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило. Они также заметили, что видели эту цитату ранее.

«Она [Романович] раздает на спортивных соревнованиях в качестве призов кружки со своими цитатами. Проблема только в том, что это не ее цитата. Это сокращенное изречение Джона Роудза, британского яхтсмена и чемпиона летних Олимпийских игр 1908 года», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики блогера в комментариях под постом тоже удивились такому поступку. В открытых источниках можно найти цитату Роудза, состоящую из семи строчек, первая из которых: «Никогда не останавливайся на достигнутом».

Романович ответила URA.RU, что впервые дарила такие кружки. «Я руководствовалась исключительно своим мнением», — объяснила она выбор слов для цитаты. Депутат отметила, что не планировала использовать чужое высказывание.

Депутат Анастасия Романович отметила, что впервые подарила такие кружки Фото: instagram-аккаунт депутата Анастасии Романович

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