22 января 2022
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20 января 2022

Депутата гордумы Кургана заподозрили в плагиате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , романович анастасия
Депутат Анастасия Романович подарила кружки участникам соревнований по тхэквондо (архивное фото) Фото:

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило. Они также заметили, что видели эту цитату ранее.

«Она [Романович] раздает на спортивных соревнованиях в качестве призов кружки со своими цитатами. Проблема только в том, что это не ее цитата. Это сокращенное изречение Джона Роудза, британского яхтсмена и чемпиона летних Олимпийских игр 1908 года», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики блогера в комментариях под постом тоже удивились такому поступку. В открытых источниках можно найти цитату Роудза, состоящую из семи строчек, первая из которых: «Никогда не останавливайся на достигнутом».

Романович ответила URA.RU, что впервые дарила такие кружки. «Я руководствовалась исключительно своим мнением», — объяснила она выбор слов для цитаты. Депутат отметила, что не планировала использовать чужое высказывание.

Депутат Анастасия Романович отметила, что впервые подарила такие кружки
Фото:
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Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило. Они также заметили, что видели эту цитату ранее. «Она [Романович] раздает на спортивных соревнованиях в качестве призов кружки со своими цитатами. Проблема только в том, что это не ее цитата. Это сокращенное изречение Джона Роудза, британского яхтсмена и чемпиона летних Олимпийских игр 1908 года», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Некоторые подписчики блогера в комментариях под постом тоже удивились такому поступку. В открытых источниках можно найти цитату Роудза, состоящую из семи строчек, первая из которых: «Никогда не останавливайся на достигнутом». Романович ответила URA.RU, что впервые дарила такие кружки. «Я руководствовалась исключительно своим мнением», — объяснила она выбор слов для цитаты. Депутат отметила, что не планировала использовать чужое высказывание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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