Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило. Они также заметили, что видели эту цитату ранее.
«Она [Романович] раздает на спортивных соревнованиях в качестве призов кружки со своими цитатами. Проблема только в том, что это не ее цитата. Это сокращенное изречение Джона Роудза, британского яхтсмена и чемпиона летних Олимпийских игр 1908 года», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Некоторые подписчики блогера в комментариях под постом тоже удивились такому поступку. В открытых источниках можно найти цитату Роудза, состоящую из семи строчек, первая из которых: «Никогда не останавливайся на достигнутом».
Романович ответила URA.RU, что впервые дарила такие кружки. «Я руководствовалась исключительно своим мнением», — объяснила она выбор слов для цитаты. Депутат отметила, что не планировала использовать чужое высказывание.
Депутат Анастасия Романович отметила, что впервые подарила такие кружки
Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей соцсетей это возмутило. Они также заметили, что видели эту цитату ранее. «Она [Романович] раздает на спортивных соревнованиях в качестве призов кружки со своими цитатами. Проблема только в том, что это не ее цитата. Это сокращенное изречение Джона Роудза, британского яхтсмена и чемпиона летних Олимпийских игр 1908 года», — написал блогер Илья Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Некоторые подписчики блогера в комментариях под постом тоже удивились такому поступку. В открытых источниках можно найти цитату Роудза, состоящую из семи строчек, первая из которых: «Никогда не останавливайся на достигнутом». Романович ответила URA.RU, что впервые дарила такие кружки. «Я руководствовалась исключительно своим мнением», — объяснила она выбор слов для цитаты. Депутат отметила, что не планировала использовать чужое высказывание.