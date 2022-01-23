В Екатеринбурге срочно отменили уроки

Уроки в школе временно приостановили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы № 200 в Екатеринбурге эвакуировали на улицу после сообщения об угрозе минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«Сообщение поступило в одно учебное заведение, детей вывели на улицу, занятия приостановлены. В школу выехали сотрудники полиции, Росгвардии и саперы. Относительно других школ сообщений нет», — уточнил инсайдер.

Информацию об эвакуации активно обсуждают и родители в чате «Роднадзор» в telegram-канале. «А почему дети стоят? Почему домой не уходят? Если бы они сразу уходили домой, то не было бы эффекта паники. Пусть учителя сидят в пустой школе, а детям лишний выходной», — высказала мнение Наталья. «Детям сказали ждать, все замерзли. Я своего забрала», — заявила родительница Татьяна. «Чтобы все простыли, и вспышка омикроба», — предположила участница чата под ником Annet. Также родители сообщили, что машины полиции и спасателей подъехали к гимназии № 161.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга отказались комментировать происходящее в школе. За комментарием URA.RU обратилось в городской департамент образования. «Эвакуацию школы № 200 подтверждаю, по другим нашим учреждениям образования информации о минировании не поступало» — сказала агентству специалисту департамента Екатерина Катыхина. Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна лжеминирований. 12 января письма с угрозами поступили в 170 учреждений города.

Обновлено в 12.01 (в последний абзац добавлен комментарий департамента образования Екатеринбурга).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам