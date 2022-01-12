В МВД Екатеринбурга заявили о 170 письмах о минировании за день

12 января 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Атаки осуществлялись из-за границы, считает Горелых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 12 января в МВД, учреждения системы образования и ряд других организаций Свердловской области поступило 170 электронных писем с сообщениями о минировании. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Атаки были организованы из-за рубежа, уверен Горелых. «В общей сложности представителям МВД и различных учреждений системы образования и ряда других структур 12 января поступило 170 электронных писем с угрозами о якобы грозящем апокалипсисе», — сообщил полковник Горелых порталу Е1. В проверках участвовали 257 сотрудников ОВД и более 70 единиц техники МВД, не считая ресурсы коллег из прочих организаций, проинформировал Горелых. Сообщается, что в ходе проверочных мероприятий опасных веществ обнаружено не было. По мнению полковника, скорее всего информационные атаки были организованы из-за рубежа. «Наших „друзей“, вероятно, да простят за выражение, колбасит от того, как уверенно двигается вперед наша страна, как она держит удары и успешно решает многочисленные проблемы в разных сферах жизнедеятельности, поэтому, возможно, тщетно стараются „доброжелатели“ хоть как-то насолить, создать панику и чувство страха у людей», — заявил Горелых. Ранее сообщалось, что из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге утром 12 января эвакуировали 151 школу. Некоторые из школ отпустили своих учеников домой, а некоторые объявили дистант до конца недели. После школ по той же причине произошли эвакуации из колледжей и вузов города. После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

12 января в МВД, учреждения системы образования и ряд других организаций Свердловской области поступило 170 электронных писем с сообщениями о минировании. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Атаки были организованы из-за рубежа, уверен Горелых. «В общей сложности представителям МВД и различных учреждений системы образования и ряда других структур 12 января поступило 170 электронных писем с угрозами о якобы грозящем апокалипсисе», — сообщил полковник Горелых порталу Е1. В проверках участвовали 257 сотрудников ОВД и более 70 единиц техники МВД, не считая ресурсы коллег из прочих организаций, проинформировал Горелых. Сообщается, что в ходе проверочных мероприятий опасных веществ обнаружено не было. По мнению полковника, скорее всего информационные атаки были организованы из-за рубежа. «Наших „друзей“, вероятно, да простят за выражение, колбасит от того, как уверенно двигается вперед наша страна, как она держит удары и успешно решает многочисленные проблемы в разных сферах жизнедеятельности, поэтому, возможно, тщетно стараются „доброжелатели“ хоть как-то насолить, создать панику и чувство страха у людей», — заявил Горелых. Ранее сообщалось, что из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге утром 12 января эвакуировали 151 школу. Некоторые из школ отпустили своих учеников домой, а некоторые объявили дистант до конца недели. После школ по той же причине произошли эвакуации из колледжей и вузов города. После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.