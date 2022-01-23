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Свердловский губернатор ушел в отпуск после важного назначения

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев будет отсутствовать до 29 января Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на днях назначенный секретарем областного отделения «Единой России», ушел в отпуск. Глава региона будет отсутствовать до конца января, в это время его подменит первый заместитель Алексей Шмыков. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном департаменте информполитики.

«Губернатор ушел в плановый отпуск. До 29 января исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова», — рассказала пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина.

В предыдущий раз свердловский губернатор уходил в отпуск осенью прошлого года. Тогда Куйвашев отсутствовал почти месяц — с 18 октября до 12 ноября. По одной версии, длительный отпуск был связан с командировкой в Москву, где губернатор проводил консультации с администрацией президента. Согласно другой версии, цель отсутствия была иная — некие рабочие дела. Точная причина так и не называлась.

22 января Куйвашев был официально назначен секретарем регионального отделения «Единой России». Полтора месяца он руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности. Сразу после назначения Куйвашев заявил, что намерен «встряхнуть всю кадровую работу» ЕР в регионе. Уже к середине января в крупнейших городах области сменились секретари: отделения лично возглавили мэры.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на днях назначенный секретарем областного отделения «Единой России», ушел в отпуск. Глава региона будет отсутствовать до конца января, в это время его подменит первый заместитель Алексей Шмыков. Эту информацию URA.RU подтвердили в областном департаменте информполитики. «Губернатор ушел в плановый отпуск. До 29 января исполнение обязанностей возложено на первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова», — рассказала пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина. В предыдущий раз свердловский губернатор уходил в отпуск осенью прошлого года. Тогда Куйвашев отсутствовал почти месяц — с 18 октября до 12 ноября. По одной версии, длительный отпуск был связан с командировкой в Москву, где губернатор проводил консультации с администрацией президента. Согласно другой версии, цель отсутствия была иная — некие рабочие дела. Точная причина так и не называлась. 22 января Куйвашев был официально назначен секретарем регионального отделения «Единой России». Полтора месяца он руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности. Сразу после назначения Куйвашев заявил, что намерен «встряхнуть всю кадровую работу» ЕР в регионе. Уже к середине января в крупнейших городах области сменились секретари: отделения лично возглавили мэры.
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