Евгения Куйвашева утвердили на посту лидера свердловской «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев официально стал секретарем регионального отделения «Единой России». Такое решение приняли члены партии на областной конференции в центре «Екатеринбург-Экспо», передает корреспондент URA.RU. До этого момента губернатор руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности.

Вместе с Куйвашевым на пост секретаря претендовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев — согласно протоколу, голосование должно быть альтернативным. «Несмотря на то, что выдвинут глава [Пинаев] — старинный мой товарищ, коллега, друг, я имею полное моральное право сказать, что наш город [Екатеринбург] должен поддержать Евгения Владимировича», — взял слово ректор УрГЭУ, член регионального политсовета партии Яков Силин. Согласился с ним и сам Пинаев, завершивший, что тагильская делегация поддержит губернатора.

Единороссы к напутствиям прислушались. «Куйвашев Евгений Владимирович — 163 голоса „за“, Пинаев Владислав Юрьевич — два голоса „за“», — объявил председатель счетной комиссии Александр Вервейн.

Ответное слово Куйвашева оказалось эмоциональным. Новый секретарь напомнил, что впереди у «Единой России» большое испытание — выборы депутатов дум в 50 муниципалитетах. «Нас можно сравнить со спортсменами-марафонцами, у которых в нужный момент открывается второе дыхание. Мы должны с вами включиться в работу так, чтобы у нас всех открылось второе дыхание. Я в команде готов бежать этот марафон», — обратился губернатор к присутствующим, сорвав аплодисменты.

Планируется, что с назначением Куйвашева, как и анонсировал сам губернатор, в свердловской ЕР произойдут значительные изменения. Обновится областной политсовет и его президиум, а также местные отделения в муниципалитетах.

3 декабря федеральное руководство «Единой России» объявило, что Куйвашев назначен и. о. секретаря свердловского отделения партии. Решение стало неожиданностью для областной элиты — оно до последнего держалось в секрете от посторонних лиц. На посту секретаря губернатор сменил Виктора Шептия, который руководил ячейкой больше 12 лет. Сразу после назначения Куйвашев заявил, что намерен «встряхнуть всю кадровую работу» ЕР в регионе. Уже к середине января в крупнейших городах области сменились секретари: отделения лично возглавили мэры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам