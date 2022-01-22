Водитель авто был оштрафован за то, что выехал на запрещенный сигнал светофора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Добрянка, расположенной в 70 километрах от Перми, жители устроили танцы на проезжей части. Видео произошедшего опубликовало на своем сайте местное издание «Зори плюс». На кадрах видно, как вокруг мужчины, танцующего на перекрестке лезгинку, дрифтует внедорожник. Правоохранительные органы уже установили нарушителей правил дорожного движения.

«Нарушителем оказался 30-летний житель Добрянки, за рулем [автомобиля] был его 29-летний друг. Танцевавший на проезжей части молодой человек был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом (ст 12.29 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 500 рублей», — пишет издание со ссылкой на отдел ГИБДД в Добрянке.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля, также был оштрафован. Сотрудники правопорядка установили, что у него не имелось при себе водительского удостоверения. Кроме того, мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полицейским горожане объяснили, что устроили танцы ради забавы. Один из них принес свои извинения и заверил, что больше такого не повторится.

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