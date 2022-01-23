Педагоги и родители готовятся к дистанционному обучению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Такими сообщениями из родительских чатов с URA.RU поделились читатели.

«Утром в родительском чате увидала вопрос о готовности перейти на дистанционное обучение. Там просят ответить, есть ли у нас условия для дистанционного обучения. Есть ли дома интернет, компьютер», — рассказала мама ученика лицея №130.

По словам другого читателя, чей сын учится в школе №67 в Екатеринбурге, на удаленное обучение классы уйдут с начала февраля. «Классный руководитель оправила сообщение касательно удаленки. На мой мой вопрос: что все-таки уходим на дистант? Она сказала, что, скорее всего, да. Может быть, перевод на дистанционное обучение произойдет уже в ближайшее время», — поделился собеседник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там информацию не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что при росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение.

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