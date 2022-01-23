Учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Такими сообщениями из родительских чатов с URA.RU поделились читатели.
«Утром в родительском чате увидала вопрос о готовности перейти на дистанционное обучение. Там просят ответить, есть ли у нас условия для дистанционного обучения. Есть ли дома интернет, компьютер», — рассказала мама ученика лицея №130.
По словам другого читателя, чей сын учится в школе №67 в Екатеринбурге, на удаленное обучение классы уйдут с начала февраля. «Классный руководитель оправила сообщение касательно удаленки. На мой мой вопрос: что все-таки уходим на дистант? Она сказала, что, скорее всего, да. Может быть, перевод на дистанционное обучение произойдет уже в ближайшее время», — поделился собеседник.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там информацию не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что при росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение.
Учителя в Екатеринбурге начали опрашивать родителей, есть ли у школьников возможность учиться дистанционно. Такими сообщениями из родительских чатов с URA.RU поделились читатели. «Утром в родительском чате увидала вопрос о готовности перейти на дистанционное обучение. Там просят ответить, есть ли у нас условия для дистанционного обучения. Есть ли дома интернет, компьютер», — рассказала мама ученика лицея №130. По словам другого читателя, чей сын учится в школе №67 в Екатеринбурге, на удаленное обучение классы уйдут с начала февраля. «Классный руководитель оправила сообщение касательно удаленки. На мой мой вопрос: что все-таки уходим на дистант? Она сказала, что, скорее всего, да. Может быть, перевод на дистанционное обучение произойдет уже в ближайшее время», — поделился собеседник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там информацию не подтвердили. Ранее URA.RU писало, что при росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение.