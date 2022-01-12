«Омикрон» отправит челябинских школьников на дистант

Педагоги и родители опасаются новой волны коронавируса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение. Об этом 13 января на пресс-конференции в областном Минздраве сообщила замначальника эпидотдела регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

«Будем оценивать динамику заболевания. Если начнется рост, мы станем на это оперативно реагировать. Опыт такой работы у нас есть», — заявила Софейкова.

По словам замначальника, если 20% детей класса или школы отсутствуют по причине болезни, то класс или школа уходят на карантин. Это главный критерий и здесь не важно, каким вирусом вызвана болезнь.

Софейкова отметила, что «Омикрон» в регионе у пациентов будет диагностироваться теми же методами и тестами, что и другие штаммы коронавируса. Пока «отделить» его от других штаммов возможно лишь в стенах специальных институтов и лабораторий, куда регулярно отправляется материал из Челябинской области.

В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом ранее заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова.

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