«Омикрон» отправит челябинских школьников на дистант

При росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение. Об этом 13 января на пресс-конференции в областном Минздраве сообщила замначальника эпидотдела регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.
«Будем оценивать динамику заболевания. Если начнется рост, мы станем на это оперативно реагировать. Опыт такой работы у нас есть», — заявила Софейкова.
По словам замначальника, если 20% детей класса или школы отсутствуют по причине болезни, то класс или школа уходят на карантин. Это главный критерий и здесь не важно, каким вирусом вызвана болезнь.
Софейкова отметила, что «Омикрон» в регионе у пациентов будет диагностироваться теми же методами и тестами, что и другие штаммы коронавируса. Пока «отделить» его от других штаммов возможно лишь в стенах специальных институтов и лабораторий, куда регулярно отправляется материал из Челябинской области.
В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом ранее заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова.
При росте заболеваемости школьников Челябинской области новым штаммом коронавируса «Омикрон» учеников будут отправлять на дистанционное обучение. Об этом 13 января на пресс-конференции в областном Минздраве сообщила замначальника эпидотдела регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова. «Будем оценивать динамику заболевания. Если начнется рост, мы станем на это оперативно реагировать. Опыт такой работы у нас есть», — заявила Софейкова. По словам замначальника, если 20% детей класса или школы отсутствуют по причине болезни, то класс или школа уходят на карантин. Это главный критерий и здесь не важно, каким вирусом вызвана болезнь. Софейкова отметила, что «Омикрон» в регионе у пациентов будет диагностироваться теми же методами и тестами, что и другие штаммы коронавируса. Пока «отделить» его от других штаммов возможно лишь в стенах специальных институтов и лабораторий, куда регулярно отправляется материал из Челябинской области. В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом ранее заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова.