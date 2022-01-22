В пермской деревне почтальоны замерзают в избе без отопления

В селе Усть-Игум Александровского района Пермского края сотрудники «Почты России» не могут находиться в рабочем помещении и вынуждены греться на улице. В избе, где располагается отделение, нет отопления. Об этом сообщило интернет-издание «Mash».
«В почтовом отделении температура почти всегда сильно ниже, чем снаружи. К примеру, если на улице минус 15, то внутри — до минус 30», — передает «Mash».
«Почта России» арендует это помещение, поэтому, как говорят сотрудники, сделать ремонт там не может. Со слов почтальона, электричество отключили из-за долгов хозяина. Работники не могут согреться даже в теплой зимней одежде и при включенных обогревателях. Тяжелее всего приходится оператору, которая сидит в ледяном кабинете полную рабочую смену — 8 часов. Еще один минус — от холода выключается компьютер и работа «встает».
В управлении Федеральной почтовой связи Пермского края местному ТВ-каналу «Свое-ТВ» сообщили, что руководство Березниковского почтамта обращалось с просьбой к Александровской администрации провести ремонт сетей или предоставить альтернативную площадку под почту. Чем закончилось обращение — там не прокомментировали.
В селе Усть-Игум Александровского района Пермского края сотрудники «Почты России» не могут находиться в рабочем помещении и вынуждены греться на улице. В избе, где располагается отделение, нет отопления. Об этом сообщило интернет-издание «Mash». «В почтовом отделении температура почти всегда сильно ниже, чем снаружи. К примеру, если на улице минус 15, то внутри — до минус 30», — передает «Mash». «Почта России» арендует это помещение, поэтому, как говорят сотрудники, сделать ремонт там не может. Со слов почтальона, электричество отключили из-за долгов хозяина. Работники не могут согреться даже в теплой зимней одежде и при включенных обогревателях. Тяжелее всего приходится оператору, которая сидит в ледяном кабинете полную рабочую смену — 8 часов. Еще один минус — от холода выключается компьютер и работа «встает». В управлении Федеральной почтовой связи Пермского края местному ТВ-каналу «Свое-ТВ» сообщили, что руководство Березниковского почтамта обращалось с просьбой к Александровской администрации провести ремонт сетей или предоставить альтернативную площадку под почту. Чем закончилось обращение — там не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что в Горнозаводске Пермского края Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уже два года не может решить проблему качественного теплоснабжения. Температура воздуха в учреждении зимой всегда ниже нормы.