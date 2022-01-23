В четырех челябинских муниципалитетах хотят отменить выборы

Правозащитник Александр Лебедев обжаловал решение о довыборах в региональной прокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области добиваются отмены досрочных выборов в городе Пласте, Пластовском районе, Пластовском, Каслинском и Красноармейском районах. Соответствующее обращение прокурору региона Карену Габриеляну направил правозащитник Александр Лебедев. По его мнению, спешка грозит лишними тратами и нарушает права потенциальных кандидатов.

Речь идет о довыборах по многомандатным округам в Пластовском городском поселении и Березовском сельском поселении Красноармейского района (назначены на 20 марта). Также на 17 апреля территориальные избиркомы назначили довыборы в Воздвиженском сельском поселении Каслинского района и Борисовском сельских поселениях Пластовского района.

«Я, как гражданин РФ, старше 18 лет обладаю пассивным избирательным правом и возможно планирую участвовать в довыборах. Однако я рассчитывал, что допвыборы будут проводиться в Единый день голосования 11 сентября 2022 года, и назначение допвыборов вне этих сроков не дает возможности подготовить документы на участие и подать их. Обращение в избирательную комиссию Челябинской области не дало результата — ее председатель Голицын прислал отписку, без объяснения по существу вопросов, на каком основании проводятся дополнительные выборы депутатов не в Единый день голосования», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU).

Как подчеркивает Лебедев, в нынешнем составе представительные органы власти правомочны принимать решения до наступления 11 сентября. Соответственно, проведение выборов в этот день позволит избежать не только нарушения избирательных прав потенциальных кандидатов, но и лишних трат из дотационных бюджетов сельских поселений. В облизбиркоме заявили URA.RU, что пока не видели жалобы в прокуратуру.

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