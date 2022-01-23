В ДТП с участием пьяного челябинского полицейского погиб человек

Сотрудник полиции с признаками алкогольного опьянения попал в Кыштыме в ДТП, в котором погиб человек. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«23 января в 03 часов 30 минут на 41 километре автомобильной дороги „Тюбук — Кыштым“ водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Лексус“ выехал на встречную полосу. Его машина столкнулась с автомобилем „Ниссан Пульсар“. Водитель „Ниссан Пульсар“ 1980 года рождения погиб», — рассказали в пресс-службе главка.
За рулем «Лексус» был сотрудник ГИБДД Челябинска. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Водитель задержан и находится в ИВС. От службы в полиции он отстранен. К его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. Начальник ГК МВД по региону Михаил Скоков потребовал срочно провести проверку соблюдения транспортной дисциплины сотрудниками полиции.
Сотрудник полиции с признаками алкогольного опьянения попал в Кыштыме в ДТП, в котором погиб человек. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «23 января в 03 часов 30 минут на 41 километре автомобильной дороги „Тюбук — Кыштым“ водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Лексус“ выехал на встречную полосу. Его машина столкнулась с автомобилем „Ниссан Пульсар“. Водитель „Ниссан Пульсар“ 1980 года рождения погиб», — рассказали в пресс-службе главка. За рулем «Лексус» был сотрудник ГИБДД Челябинска. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан и находится в ИВС. От службы в полиции он отстранен. К его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. Начальник ГК МВД по региону Михаил Скоков потребовал срочно провести проверку соблюдения транспортной дисциплины сотрудниками полиции.