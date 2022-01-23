23 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

В Тюмени наказали мужчину, жестоко убившего врача и ее мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, пожар, огонь, покрышка, колесо горит, пламя
Убийца сжег своих жертв Фото:

Артур Лихтнер, сжегший, вероятно, заживо заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Ишимском районе и ее супруга, получил 20 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник также должен будет выплатить 4,5 млн рублей сыновьям жертв.

«На основании вердикта присяжных Тюменский областной суд вынес приговор 58-летнему Артуру Лихтнеру. Суд на 20 лет отправил его в исправительную колонию строгого режима. Также его обязали компенсировать моральный и материальный вред родственникам погибших, сыновьям — в размере около 4,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Жертвами убийцы стали заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Ишимского района Галина Малюк и ее супруг. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в декабре 2020 года Лихтнер поссорился с мужем врача, причинил ему телесные повреждения. Испугавшись, что жена заявит в полицию, преступник несколько раз ударил ее бутылкой по голове.

После этого во дворе дома супругов Лихтнер обложил их тела покрышками и сжег. Сгорели как сами жертвы, так и их дом. При этом умерли муж с женой до поджога или были сожжены заживо, установить не удалось.

Артур Лихтнер в зале суда
Фото:
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Артур Лихтнер, сжегший, вероятно, заживо заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Ишимском районе и ее супруга, получил 20 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник также должен будет выплатить 4,5 млн рублей сыновьям жертв. «На основании вердикта присяжных Тюменский областной суд вынес приговор 58-летнему Артуру Лихтнеру. Суд на 20 лет отправил его в исправительную колонию строгого режима. Также его обязали компенсировать моральный и материальный вред родственникам погибших, сыновьям — в размере около 4,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Жертвами убийцы стали заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Ишимского района Галина Малюк и ее супруг. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в декабре 2020 года Лихтнер поссорился с мужем врача, причинил ему телесные повреждения. Испугавшись, что жена заявит в полицию, преступник несколько раз ударил ее бутылкой по голове. После этого во дворе дома супругов Лихтнер обложил их тела покрышками и сжег. Сгорели как сами жертвы, так и их дом. При этом умерли муж с женой до поджога или были сожжены заживо, установить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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