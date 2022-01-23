В Тюмени наказали мужчину, жестоко убившего врача и ее мужа

Убийца сжег своих жертв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Артур Лихтнер, сжегший, вероятно, заживо заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Ишимском районе и ее супруга, получил 20 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник также должен будет выплатить 4,5 млн рублей сыновьям жертв.

«На основании вердикта присяжных Тюменский областной суд вынес приговор 58-летнему Артуру Лихтнеру. Суд на 20 лет отправил его в исправительную колонию строгого режима. Также его обязали компенсировать моральный и материальный вред родственникам погибших, сыновьям — в размере около 4,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Жертвами убийцы стали заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Ишимского района Галина Малюк и ее супруг. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в декабре 2020 года Лихтнер поссорился с мужем врача, причинил ему телесные повреждения. Испугавшись, что жена заявит в полицию, преступник несколько раз ударил ее бутылкой по голове.

После этого во дворе дома супругов Лихтнер обложил их тела покрышками и сжег. Сгорели как сами жертвы, так и их дом. При этом умерли муж с женой до поджога или были сожжены заживо, установить не удалось.

Артур Лихтнер в зале суда Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

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