Мэр из ХМАО уволил четвертого по счету пиарщика

24 января 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в очередной раз остался без пиарщика Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил начальника управления общественных связей и информационной политики Марианну Талипову и взял в качестве зама этого управления бывшего советника председателя сургутской думы Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «У Трубецкого был ряд претензий к Талиповой, что в итоге и привело к разрыву трудовых отношений. Она сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. А Гончаров приходит в управление и будет ответственным за политическое направление и организацию выборов. У него есть такой опыт работы как в сургутской думе, так и в „Сургутнефтегазе“, откуда он и пришел на муниципальную службу», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили кадровые перестановки. Ранее URA.RU сообщало о постоянных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Талипова являлась четвертым начальником управления общественных связей в мэрии с того времени, как ее возглавил Трубецкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил начальника управления общественных связей и информационной политики Марианну Талипову и взял в качестве зама этого управления бывшего советника председателя сургутской думы Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «У Трубецкого был ряд претензий к Талиповой, что в итоге и привело к разрыву трудовых отношений. Она сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. А Гончаров приходит в управление и будет ответственным за политическое направление и организацию выборов. У него есть такой опыт работы как в сургутской думе, так и в „Сургутнефтегазе“, откуда он и пришел на муниципальную службу», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили кадровые перестановки. Ранее URA.RU сообщало о постоянных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Талипова являлась четвертым начальником управления общественных связей в мэрии с того времени, как ее возглавил Трубецкой.