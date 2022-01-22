22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

Мэр из ХМАО уволил четвертого по счету пиарщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в очередной раз остался без пиарщика Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил начальника управления общественных связей и информационной политики Марианну Талипову и взял в качестве зама этого управления бывшего советника председателя сургутской думы Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«У Трубецкого был ряд претензий к Талиповой, что в итоге и привело к разрыву трудовых отношений. Она сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. А Гончаров приходит в управление и будет ответственным за политическое направление и организацию выборов. У него есть такой опыт работы как в сургутской думе, так и в „Сургутнефтегазе“, откуда он и пришел на муниципальную службу», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили кадровые перестановки.

Ранее URA.RU сообщало о постоянных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Талипова являлась четвертым начальником управления общественных связей в мэрии с того времени, как ее возглавил Трубецкой.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил начальника управления общественных связей и информационной политики Марианну Талипову и взял в качестве зама этого управления бывшего советника председателя сургутской думы Владимира Гончарова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «У Трубецкого был ряд претензий к Талиповой, что в итоге и привело к разрыву трудовых отношений. Она сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. А Гончаров приходит в управление и будет ответственным за политическое направление и организацию выборов. У него есть такой опыт работы как в сургутской думе, так и в „Сургутнефтегазе“, откуда он и пришел на муниципальную службу», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили кадровые перестановки. Ранее URA.RU сообщало о постоянных кадровых ротациях в пиар-блоке администрации Сургутского района. Талипова являлась четвертым начальником управления общественных связей в мэрии с того времени, как ее возглавил Трубецкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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