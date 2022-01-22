Губернатор Махонин с министрами улетел из региона

24 января 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин посетит Казань с ответным визитом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Предстоящие два дня, 24 и 25 января, губернатор Пермского края вместе с рядом министров проведет в рабочей поездке в Казань. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации губернатора, это ответный визит. «В мае делегация Татарстана во главе с главой региона Рустамом Миннихановым посещала Пермский край. Сейчас состоится ответный визит. Смотрим их опыт в передовых направлениях, делимся своим», — говорят в пресс-службе. В программе визита Махонина — посещение особой экономической зоны «Алабуга» (в первом квартале 2022 года пермские власти ждут одобрения своей заявки на создание такой зоны в «Осенцах»), «Технопарка в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» (планируется обмен опытом по поддержке резидентов), Казанского госуниверситета (в контексте взаимодействия с пермским НОЦ «Рациональное недропользование»). Также планируется проведение нескольких совещаний об опыте регионов в проведении закупок, привлечения инвесторов и развитию промышленной кооперации. Минниханов посещал Пермский край в середине мая 2021 года. Вместе с Махониным они посещали технопарк «Morion Digital» и АО «ПНППК», проводили рабочие совещания и встречались с представителями татарской общественности, которая состоялась в Барде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предстоящие два дня, 24 и 25 января, губернатор Пермского края вместе с рядом министров проведет в рабочей поездке в Казань. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации губернатора, это ответный визит. «В мае делегация Татарстана во главе с главой региона Рустамом Миннихановым посещала Пермский край. Сейчас состоится ответный визит. Смотрим их опыт в передовых направлениях, делимся своим», — говорят в пресс-службе. В программе визита Махонина — посещение особой экономической зоны «Алабуга» (в первом квартале 2022 года пермские власти ждут одобрения своей заявки на создание такой зоны в «Осенцах»), «Технопарка в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» (планируется обмен опытом по поддержке резидентов), Казанского госуниверситета (в контексте взаимодействия с пермским НОЦ «Рациональное недропользование»). Также планируется проведение нескольких совещаний об опыте регионов в проведении закупок, привлечения инвесторов и развитию промышленной кооперации. Минниханов посещал Пермский край в середине мая 2021 года. Вместе с Махониным они посещали технопарк «Morion Digital» и АО «ПНППК», проводили рабочие совещания и встречались с представителями татарской общественности, которая состоялась в Барде.