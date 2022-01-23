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В свердловских храмах начали прививать от коронавируса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прихожанам понравилась идея прививаться в стенах церкви Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В храме города Артемовский (Свердловская область) медики центральной районной больницы вакцинировали от коронавируса настоятеля и прихожан. С аналогичной просьбой о прививках от COVID к врачам обратились и из другого храма, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Руководство больницы получило благословение епископа Мефодия, временно управляющего Алапаевской епархией. Настоятель храма во имя святого Пророка Божия Илии протоиерей Николай Трушников положительно отнесся к инициативе медработников, тем более, что сам он уже был вакцинирован. Прихожане, которым отец Николай рассказал о возможности привиться прямо в храме, тоже оказались не против. Наоборот, были рады, что не придется для этого идти в поликлинику, ожидать своей очереди среди незнакомых людей», — рассказали в ДИПе.

В итоге прямо в церкви прививку поставили 13 человек. Через три недели медики снова приедут в храм и поставят прихожанам второй компонент вакцины. С просьбой о вакцинации к врачам уже обратились прихожане и из другого артемовского храма.

Второй компонент вакцины тоже поставят в храме
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Инициативу о прививках от COVID подхватили и в другом храме Артемовского
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В храме города Артемовский (Свердловская область) медики центральной районной больницы вакцинировали от коронавируса настоятеля и прихожан. С аналогичной просьбой о прививках от COVID к врачам обратились и из другого храма, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Руководство больницы получило благословение епископа Мефодия, временно управляющего Алапаевской епархией. Настоятель храма во имя святого Пророка Божия Илии протоиерей Николай Трушников положительно отнесся к инициативе медработников, тем более, что сам он уже был вакцинирован. Прихожане, которым отец Николай рассказал о возможности привиться прямо в храме, тоже оказались не против. Наоборот, были рады, что не придется для этого идти в поликлинику, ожидать своей очереди среди незнакомых людей», — рассказали в ДИПе. В итоге прямо в церкви прививку поставили 13 человек. Через три недели медики снова приедут в храм и поставят прихожанам второй компонент вакцины. С просьбой о вакцинации к врачам уже обратились прихожане и из другого артемовского храма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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