Мэрия Кургана наказала чиновников после жалобы Путину

В администрации Кургана двух сотрудников, которые занимаются выдачей разрешений на строительство домов, привлекли к административной ответственности. Наказание было определено по представлению прокуратуры, последовавшего после жалобы Владимиру Путину от жильцов стройки на ул. Мяготина, 117а. О наказании чиновников URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В соответствии с распоряжениями администрации города Кургана, два сотрудника департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, занимающие должности заведующих отделов, выдавшие ГПЗУ [Градостроительный план земельного участка] и разрешение на строительство, были привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в мэрии.
Ранее прокуратура Курганской области установила, что разрешение на строительство здания в Кургане по адресу ул. К. Мяготина, 117а, против которого выступали жители соседних домов, было выдано с нарушением. Главе города было выдано представление об устранении нарушений закона. «Это ограничило законные интересы жителей близлежащих домов, вынужденных отстаивать свою позицию в судебном порядке. Данное положение дел не может быть терпимым и требует принятия от вас незамедлительных мер по восстановлению прав граждан», — говорилось в документе из прокуратуры.
URA.RU также писало, что жители Кургана направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на строительство дома. Люди считают, что в их дворе строить нельзя. Ранее в 2015 году жильцы уже выступали против застройки этого участка. Проект был представлен на публичных слушаниях. По их результатам мэрия отказалась выдавать разрешение. Застройщик от комментариев URA.RU отказался.
В администрации Кургана двух сотрудников, которые занимаются выдачей разрешений на строительство домов, привлекли к административной ответственности. Наказание было определено по представлению прокуратуры, последовавшего после жалобы Владимиру Путину от жильцов стройки на ул. Мяготина, 117а. О наказании чиновников URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В соответствии с распоряжениями администрации города Кургана, два сотрудника департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, занимающие должности заведующих отделов, выдавшие ГПЗУ [Градостроительный план земельного участка] и разрешение на строительство, были привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в мэрии. Ранее прокуратура Курганской области установила, что разрешение на строительство здания в Кургане по адресу ул. К. Мяготина, 117а, против которого выступали жители соседних домов, было выдано с нарушением. Главе города было выдано представление об устранении нарушений закона. «Это ограничило законные интересы жителей близлежащих домов, вынужденных отстаивать свою позицию в судебном порядке. Данное положение дел не может быть терпимым и требует принятия от вас незамедлительных мер по восстановлению прав граждан», — говорилось в документе из прокуратуры. URA.RU также писало, что жители Кургана направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на строительство дома. Люди считают, что в их дворе строить нельзя. Ранее в 2015 году жильцы уже выступали против застройки этого участка. Проект был представлен на публичных слушаниях. По их результатам мэрия отказалась выдавать разрешение. Застройщик от комментариев URA.RU отказался.