В подпольном клубе посетители играли в покер на деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городской суд Сургута признал троих жителей города виновными в организации подпольного казино на улице Привокзальная. Инициатору сговора назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев условно, его сообщники получили условные сроки в 1,5 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд за получение незаконного дохода путем проведения азартных игр инициатору преступного сговора назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Каждому из соучастников назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года», — говорит пресс-секретарь.

По сообщению пресс-службы следственного комитета, установлено, что феврале 2021 года преступники договорились проводить игры в покер на деньги. Для этого они арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов по ул. Привокзальная в Сургуте, приобрели и установили в помещении игровое оборудование. Известно, что в самом клубе денег не хранили, а все финансовые вопросы решались за пределами клуба. С марта по июль организаторы подпольного казино получили доход от игр в сумме более 2,5 миллионов рублей.

В ночь с 9 на 10 июля 2021 года казино накрыли правоохранители, были изъяты записи с итогами игр, столы, карты, фишки. Сообщается, что вину подсудимые признали и раскаялись в содеянном.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске закрыли подпольное казино. Для клиентов там работал импровизированный бар, игровые автоматы, а также были организованы карточные игры на деньги.

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