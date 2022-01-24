Депутат Госдумы назвал условие введения локдауна при «Омикроне»

24 января 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Локдаун введут, если резерв коечного фонда составит меньше 15% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Локдаун в России при новом штамме коронавируса «Омикрон» может быть введен когда резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», — объяснил Алексей Куринный. По словам депутата Госдумы, пока по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма. «Пока количество госпитализированных меньше, чем на пике „Дельта“ вируса. Что будет дальше — посмотрим. По данным наблюдений, при „Омикроне“ заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», — подчеркнул Куринный. Ранее главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что южноафриканский штамм окажется опасней «Дельты» из-за высокой заразности. При «Омикрон» заболевание протекает легче. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Локдаун в России при новом штамме коронавируса «Омикрон» может быть введен когда резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», — объяснил Алексей Куринный. По словам депутата Госдумы, пока по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма. «Пока количество госпитализированных меньше, чем на пике „Дельта“ вируса. Что будет дальше — посмотрим. По данным наблюдений, при „Омикроне“ заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», — подчеркнул Куринный. Ранее главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что южноафриканский штамм окажется опасней «Дельты» из-за высокой заразности. При «Омикрон» заболевание протекает легче.