Депутат Госдумы назвал условие введения локдауна при «Омикроне»

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Локдаун введут, если резерв коечного фонда составит меньше 15% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Локдаун в России при новом штамме коронавируса «Омикрон» может быть введен когда резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», — объяснил Алексей Куринный.

По словам депутата Госдумы, пока по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма. «Пока количество госпитализированных меньше, чем на пике „Дельта“ вируса. Что будет дальше — посмотрим. По данным наблюдений, при „Омикроне“ заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», — подчеркнул Куринный.

Ранее главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что южноафриканский штамм окажется опасней «Дельты» из-за высокой заразности. При «Омикрон» заболевание протекает легче.

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Локдаун в России при новом штамме коронавируса «Омикрон» может быть введен когда резервы коечного фонда достигнут критического уровня — меньше 15%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников. Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума, и резервных коек станет меньше 15%. Сейчас большинство регионов находится в состоянии готовности вдвое увеличить своей потенциал. Если удастся обойтись малой кровью, то будут усилены ограничительные меры, но локдаун вводиться не будет», — объяснил Алексей Куринный. По словам депутата Госдумы, пока по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма. «Пока количество госпитализированных меньше, чем на пике „Дельта“ вируса. Что будет дальше — посмотрим. По данным наблюдений, при „Омикроне“ заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть, я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», — подчеркнул Куринный. Ранее главный инфекционист ФМБА, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что южноафриканский штамм окажется опасней «Дельты» из-за высокой заразности. При «Омикрон» заболевание протекает легче.
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© Служба новостей «URA.RU»
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