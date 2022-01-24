Врач раскрыл, почему «Омикрон» не будет легче «Дельты»

24 января 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

В ФМБА назвали условия заполняемости реанимаций больными «Омикроном» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» опаснее дельта-штамма из-за высокой заразности. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. «Да, „Омикрон“ легче, но учтите, что его и во много раз больше. Условно говоря, если при дельта-штамме из ста больных в реанимацию попадало пять, а при „Омикроне“ один, но учтите, что „Омикрона“ в десятки раз больше. И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что „Омикрон“ тяжелее, а потому что заболеваемость больше», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его слова, для предотвращения данной ситуации необходимо ограничить контакты. В зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с сопутствующими патологиями. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» опаснее дельта-штамма из-за высокой заразности. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. «Да, „Омикрон“ легче, но учтите, что его и во много раз больше. Условно говоря, если при дельта-штамме из ста больных в реанимацию попадало пять, а при „Омикроне“ один, но учтите, что „Омикрона“ в десятки раз больше. И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что „Омикрон“ тяжелее, а потому что заболеваемость больше», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его слова, для предотвращения данной ситуации необходимо ограничить контакты. В зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с сопутствующими патологиями. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград».