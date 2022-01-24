Врач раскрыл, почему «Омикрон» не будет легче «Дельты»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В ФМБА назвали условия заполняемости реанимаций больными «Омикроном» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» опаснее дельта-штамма из-за высокой заразности. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«Да, „Омикрон“ легче, но учтите, что его и во много раз больше. Условно говоря, если при дельта-штамме из ста больных в реанимацию попадало пять, а при „Омикроне“ один, но учтите, что „Омикрона“ в десятки раз больше. И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что „Омикрон“ тяжелее, а потому что заболеваемость больше», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его слова, для предотвращения данной ситуации необходимо ограничить контакты. В зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с сопутствующими патологиями.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» опаснее дельта-штамма из-за высокой заразности. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. «Да, „Омикрон“ легче, но учтите, что его и во много раз больше. Условно говоря, если при дельта-штамме из ста больных в реанимацию попадало пять, а при „Омикроне“ один, но учтите, что „Омикрона“ в десятки раз больше. И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что „Омикрон“ тяжелее, а потому что заболеваемость больше», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его слова, для предотвращения данной ситуации необходимо ограничить контакты. В зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с сопутствующими патологиями. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» ожидается в феврале. По его словам, волна этого штамма из-за заразности будет короче. «Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад», — отметил он. На пике заболеваемости «Омикроном» в России будут выявлять по 100 тысяч случаев за сутки, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...