В Тюменской области новый случай заражения «Омикроном»

В регионе известно как минимум о двух людях, заразившихся новым штаммом COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Как минимум двое жителей Тюменской области заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 24 января в прямом эфире канала «Россия-24» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее было известно лишь об одном заболевшем.

«„Омикрон“ к нам уже проник. Причем заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал», — рассказал губернатор.

О первом случае заражения «Омикроном» в Тюменской области стало известно 20 января. Заболел мужчина 46 лет, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.