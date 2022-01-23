В Тюменской области новый случай заражения «Омикроном»

Как минимум двое жителей Тюменской области заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 24 января в прямом эфире канала «Россия-24» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее было известно лишь об одном заболевшем.
«„Омикрон“ к нам уже проник. Причем заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал», — рассказал губернатор.
О первом случае заражения «Омикроном» в Тюменской области стало известно 20 января. Заболел мужчина 46 лет, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
Как минимум двое жителей Тюменской области заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 24 января в прямом эфире канала «Россия-24» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее было известно лишь об одном заболевшем. «„Омикрон“ к нам уже проник. Причем заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал», — рассказал губернатор. О первом случае заражения «Омикроном» в Тюменской области стало известно 20 января. Заболел мужчина 46 лет, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.