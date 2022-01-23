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В Тюменской области новый случай заражения «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, скорая помощь, защитная маска, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid19, коронавирус, ковид
В регионе известно как минимум о двух людях, заразившихся новым штаммом COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Как минимум двое жителей Тюменской области заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 24 января в прямом эфире канала «Россия-24» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее было известно лишь об одном заболевшем.

«„Омикрон“ к нам уже проник. Причем заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал», — рассказал губернатор.

О первом случае заражения «Омикроном» в Тюменской области стало известно 20 января. Заболел мужчина 46 лет, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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Как минимум двое жителей Тюменской области заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 24 января в прямом эфире канала «Россия-24» сообщил губернатор Александр Моор. Ранее было известно лишь об одном заболевшем. «„Омикрон“ к нам уже проник. Причем заболел не только наш земляк, вернувшийся из путешествия за границу, но и тюменец, который никуда не выезжал», — рассказал губернатор. О первом случае заражения «Омикроном» в Тюменской области стало известно 20 января. Заболел мужчина 46 лет, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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