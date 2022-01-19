19 января 2022

В Тюменской области выявили первый случай заражения «Омикроном»

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В Тюменской области зафиксирован первый случай заражения шатммом коронавируса «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации», — сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что мужчина изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. При этом за границу он не выезжал. «Ситуация находится на контроле», — заверили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что первые случаи заражения омикрон-штаммом были обнаружены и в соседнем регионе ХМАО. Тогда Роспотребнадзор Югры сообщил сразу о двух случаях заражения новой мутацией коронавируса.

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В Тюменской области был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. «Зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации», — сообщили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре добавили, что мужчина изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. При этом за границу он не выезжал. «Ситуация находится на контроле», — заверили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что первые случаи заражения омикрон-штаммом были обнаружены и в соседнем регионе ХМАО. Тогда Роспотребнадзор Югры сообщил сразу о двух случаях заражения новой мутацией коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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