В Тюменской области выявили первый случай заражения «Омикроном»

В Тюменской области зафиксирован первый случай заражения шатммом коронавируса «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации», — сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что мужчина изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. При этом за границу он не выезжал. «Ситуация находится на контроле», — заверили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что первые случаи заражения омикрон-штаммом были обнаружены и в соседнем регионе ХМАО. Тогда Роспотребнадзор Югры сообщил сразу о двух случаях заражения новой мутацией коронавируса.