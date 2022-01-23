23 января 2022
22 января 2022

В Свердловской области за сутки ковидом заболели 1202 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден у 1 202 человек Фото:

В Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1 202 человека. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По состоянию на 24 января 2022 года в Свердловской области за сутки: количество госпитализаций составило 1 202 человека. Выписано 862 человека. Зарегистрирован 21 случай смерти больных COVID-19», — передает оперштаб.

Ранее URA.RU писало, что за последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область —+ 7 056 заболевших.

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В Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1 202 человека. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «По состоянию на 24 января 2022 года в Свердловской области за сутки: количество госпитализаций составило 1 202 человека. Выписано 862 человека. Зарегистрирован 21 случай смерти больных COVID-19», — передает оперштаб. Ранее URA.RU писало, что за последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Лидером по числу новых зараженных среди регионов РФ стала Москва, где за сутки коронавирусом заболели 17 528 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там 9 535 инфицированных, следом идет Московская область —+ 7 056 заболевших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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