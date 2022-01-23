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В Тюмени бухгалтер украла из бюджета больше 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько лет женщина начислила сама себе больше 10 «лишних» млн рублей Фото:

Бывшая главный бухгалтер детского центра «Старт» в Тюмени, учредителем которого выступает администрация города, похитила из бюджета учреждения больше 10,5 млн рублей, которые выписала сама себе в виде зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления прокуратуры Тюменской области.

«С марта 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая, являясь главным бухгалтером детско-юношеского центра „Старт“, завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом женщина похитила более 10,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления прокуратуры Тюменской области.

Махинации женщины были выявлены в ходе прокурорской проверки. Дело передали в суд, и 24 января он вынес вердикт: экс-бухгалтера приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, женщина должна вернуть своему работодателю 7,6 млн рублей. Остальные деньги она выплатила ранее.

Учредителем центра «Старт» выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Согласно открытым источникам, бывшая главный бухгалтер Ольга Василенко не в первый раз попала в поле зрения правоохранительных органов.

Так, в 2017 году центр получил представления прокурора за разглашение персональных данных родителей и детей, которые получили путевки в загородный лагерь. Тогда руководство ограничилось выговором для Ольги Василенко, допустившей, чтобы личные данные тюменцем оказались в открытом доступе.

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Бывшая главный бухгалтер детского центра «Старт» в Тюмени, учредителем которого выступает администрация города, похитила из бюджета учреждения больше 10,5 млн рублей, которые выписала сама себе в виде зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления прокуратуры Тюменской области. «С марта 2015 года по декабрь 2018 года обвиняемая, являясь главным бухгалтером детско-юношеского центра „Старт“, завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом женщина похитила более 10,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления прокуратуры Тюменской области. Махинации женщины были выявлены в ходе прокурорской проверки. Дело передали в суд, и 24 января он вынес вердикт: экс-бухгалтера приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, женщина должна вернуть своему работодателю 7,6 млн рублей. Остальные деньги она выплатила ранее. Учредителем центра «Старт» выступает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Согласно открытым источникам, бывшая главный бухгалтер Ольга Василенко не в первый раз попала в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2017 году центр получил представления прокурора за разглашение персональных данных родителей и детей, которые получили путевки в загородный лагерь. Тогда руководство ограничилось выговором для Ольги Василенко, допустившей, чтобы личные данные тюменцем оказались в открытом доступе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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