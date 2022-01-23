Ранее Сергей Болков был задержан за стрельбу в одном из дворов района Химмаш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гособвинитель запросил 20 лет колонии Сергею Болкову, устроившему стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. Обвинение по данному уголовному делу поддержал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В ходе судебных прений прокурор области [Борис Крылов] просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

В суде было отмечено, что Болков 30 мая находился в состоянии опьянения. «В течение полчаса удерживал соседа в своей квартире по ул. Бородина в Екатеринбурге, ограничив свободу его передвижения, пока последнему не удалось сбежать», — отмечают в прокуратуре. При этом сам Болков направлял дуло карабина «Вепрь-КМ» в сторону потерпевшего.

Ранее Сергей Болков, будучи пьяным, открыл стрельбу из окна квартиры на Химмаше 30 мая. В результате пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. Также были повреждены автомобили. Врачи сообщали, что девочка находится в тяжелом состоянии. Она пришла в себя только 5 июня. Болкову вменяют покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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