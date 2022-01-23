В тюменской ЕР избрали кандидатов на ключевые посты

Депутат Дмитрий Осипов переизбран на пост исполнительного секретаря городского отделения ЕР Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зампредседателя гордумы Тюмени Дмитрий Осипов переизбран на пост исполнительного секретаря городского отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Секретарь Тюменского городского отделения ЕР, глава города Тюмени Руслан Кухарук провел заседание местного политического совета. Одним из главных вопросов повестки стало избрание кандидата на должность исполнительного секретаря городского отделения. Им стал руководитель фракции партии в Тюменской городской думе Дмитрий Осипов», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, единороссы определились с главой местного городского совета сторонников партии. Им стал депутат гордумы Тюмени, директор АО «Завод Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин.

Ранее агентство писало, что секретарь Тюменского городского отделения ЕР Кухарук вошел в обновленный состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 15 ноября 2021 года.

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