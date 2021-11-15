Глава Тюмени вошел в состав Совета при президенте РФ

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в обновленный состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 15 ноября. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации, утвержденный указом президента РФ, Кухарука Р. Н.», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Всего в указе числится 12 фамилий. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. При этом, губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, больше в нем не числится.
Подписывайтесь на URA.RU в