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20 января 2022

Научному центру в ЯНАО не могут найти руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, бухгалтерия, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Прием документов у соискателей продлили еще на две недели Фото:

Срок проведения конкурса кандидатов на должность руководителя государственного автономного учреждения ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» (НЦИА) продлили еще на две недели. Об этом сообщается на региональном портале «Кадры89».

«Продолжается прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров на должность директора государственного автономного учреждения Ямала „Научный центр изучения Арктики“. Прием заявок продлен на две недели, до 07 февраля 2022 года», — говорится в опубликованном сообщении.

О причинах, в связи с которыми сроки проведения конкурса пришлось продлить, не сообщается. Представители правительства ЯНАО на вопрос агентства пообещали разобраться и подготовить комментарий.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Фролов, возглавлявший НЦИА с конца 2019 года, подал в отставку по собственному желанию. В настоящее время обязанности директора центра исполняет Илья Ермолин.

Незадолго до смены руководства НЦИА сменил статус бюджетного учреждения на автономное. При реорганизации предполагалось, что ученые будут не только выполнять заказ властей, но и самостоятельно зарабатывать средства.

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Срок проведения конкурса кандидатов на должность руководителя государственного автономного учреждения ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» (НЦИА) продлили еще на две недели. Об этом сообщается на региональном портале «Кадры89». «Продолжается прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров на должность директора государственного автономного учреждения Ямала „Научный центр изучения Арктики“. Прием заявок продлен на две недели, до 07 февраля 2022 года», — говорится в опубликованном сообщении. О причинах, в связи с которыми сроки проведения конкурса пришлось продлить, не сообщается. Представители правительства ЯНАО на вопрос агентства пообещали разобраться и подготовить комментарий. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Фролов, возглавлявший НЦИА с конца 2019 года, подал в отставку по собственному желанию. В настоящее время обязанности директора центра исполняет Илья Ермолин. Незадолго до смены руководства НЦИА сменил статус бюджетного учреждения на автономное. При реорганизации предполагалось, что ученые будут не только выполнять заказ властей, но и самостоятельно зарабатывать средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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